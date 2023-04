Comeback der „Melange“ aus Brunn am Gebirge

„Es ist wieder soweit“, kann es Erika Kapeller kaum mehr erwarten: Nach dreijähriger Corona-bedingter Pause „betreten wird demnächst wieder die Bretter, die die Welt bedeuten". Das Theaterensemble „Melange“ feiert mit dem Stück „Mit einem Klick ins große Glück“, einer „Krimödie“ in drei Akten aus der Feder der Intendantin am Freitag, 14. April, im Gasthaus Rainer in Brunn am Gebirge Premiere.

Die gebürtige Kärntnerin, langjährige Brunnerin und nunmehrige Oberwaltersdorferin ist Bühnenautorin, Regisseurin, Akteurin und Familiencoach, ihre Stücke werden in Österreich, Deutschland, Frankreich, Südtirol und in der Schweiz auf die Bühne gebracht.

Das Theaterensemble Melange probt derzeit noch eifrig für den „Klick“, einer „kriminell angehauchten Verwechslungskomödie“, wie Kapeller erklärt. In einem Partnervermittlungsinstitut geht es nicht mit rechten Dingen zu: Der Fiskus sitzt der Inhaberin im Nacken, der Computer stürzt immer wieder ab und vertauscht die Daten, die Kundinnen und Kunden werden immer unzufriedener. Um den Betrieb zu retten, hat die Agenturbesitzerin eine zündende Idee: Ein glückliches Vorzeige-Paar muss her, das sie der Öffentlichkeit präsentieren will. Ausgerechnet ihr Ex-Mann soll ihr dabei aus der Patsche helfen und die Putzfrau seine glückliche Frau spielen.

Los geht's am 14. April im Restaurant Rainer, Illergasse 3 in Brunn am Gebirge, weitere Vorstellungen gibt es am 15., 21. und 22. April - sowie am 13. Mai erstmals im Rahmen eines Gastspiels in Moosbrunn (Gewerbering 1).

www.theatermelange.com

