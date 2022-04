Kult auf der Bühne in Gumpoldskirchen

Werbung

Nach zwei Jahren Spielpause performt die Theatergruppe wieder eine große Produktion auf der Bühne. Karl Holzer und seine Truppe aus acht Laienschauspielern zeigen den Klassiker „Der eingebildete Kranke“ von Jean-Baptiste Moliere.

„Wir sind sehr vertraut miteinander - wir haben viel Spaß bei den Proben.“

Holzer freut sich: „Wir sind sehr vertraut miteinander - wir haben viel Spaß bei den Proben.“ Das Publikumsinteresse sei nach zwei pandemiebedingt-spielfreien Jahren groß: „Wir haben bereits über 300 Anmeldungen.“ Regie führt Egon Turecek, der vor Antritt seiner Pension Theaterpädagogik an der kirchlich-pädagogischen Hochschule unterrichtet hat: „Wir erarbeiten das Stück eher spielerisch, ich muss auch streckenweise motivieren. Die Theaterarbeit soll ja allen Spaß machen.“

Sein Ziel war es, bekannte Klischees des Stückes zu vermeiden: „Unser eingebildeter Kranker ist ein Sportfanatiker, der Aufmerksamkeit erregen und Streicheleinheiten holen will.“ Für zusätzliche Stimmung sorgen die barocken musikalischen Szenen-Einlagen des begnadeten Pianisten und Darstellers Burkhard Weiler. Am Parkett: Monika Cargnelli, Karin Kappel, Gregor und Michaela Morawetz, Waltraud Pinter und Gerald Strasser.

Premiere ist am Freitag in der alten Zimmerei in der Wiener Straße 105, Tickets unter 0676/706 85 32.

theatergumpoldskirchen.at

