"Von Plato über Thomas Morus' namengebendes ,Utopia' bis zu Huxleys Vision einer ,Schönen Neue Welt' haben sich Denker, Dichter und Science-Fiction-Autoren Gedanken darüber gemacht, wohin es die Gesellschaft zieht und wie wir leben sollten." Intendant und Regisseur Bruno Max hat "dieses Thema schon lange vor der Corona-Pandemie gewählt, doch durch die von unseren Politikern erklärte 'Neue Normalität' bekommt diese Collage atemberaubende Aktualität". Überschwängliche, verstörende, komische und selbst erfüllende Prophezeiungen und Visionen "erzählen von Möglichkeiten und Versäumnissen, von der Zukunft von Vorgestern und der Wirklichkeit von Übermorgen", präzisiert Max.

Was die Sicherheitsvorschriften betrifft, habe man mit den Behörden "eine spannende Lösung erarbeitet, die uns künstlerisch nicht einschränkt", betont Max. "Wir können das Sicherheitskonzept spielerisch in die Handlung einbauen." Vorgeschriebene, aber unauffällige Schutzmaßnahmen und ein Theatererlebnis im Stollensystem würden einander nicht ausschließen. "Wir schenken jedem Zuschauer ein am Kinn zu tragendes Plexiglas-Mundnasenvisier, das während der Vorstellung getragen werden muss. Private Papier- oder Stoffmasken sind wegen der Feuchtigkeit und den Temperaturunterschieden in den unterirdischen Anlagen ungeeignet und dürfen nicht verwendet werden."

www.theaterimbunker.at