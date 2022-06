Sommerspiele Perchtoldsdorf: „Molière“ aus der Ukraine

Werbung

Die Tragikomödie „Molière oder Der Heiligenschein der Scheinheiligen“ aus der Feder von Michail Bulgakow (1891 bis 1940) stand ursprünglich wegen der 400. Wiederkehr des Geburtstages von Frankreichs größtem Dramatiker Molière am Spielplan.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine habe das Stück entsprechend an Aktualität zugelegt, nimmt es doch das Verhältnis zwischen Kunst und Politik, den ewigen Kampf um Wahrhaftigkeit sowie gegen die herrschenden Verhältnisse unter die Lupe, meint Intendant & Regisseur Michael Sturminger. Er stellt demnach auch die hochaktuelle Frage „Was passiert zwischen einem Künstler und den Machthabern?“.

Autor stammt aus Kiew, Vorbild war Molière

Schon der in Kiew geborene Bulgakow, einer der wichtigsten ukrainisch-russischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, hatte seine eigene existenzielle Not im Umgang mit Stalin und den Intrigen im kommunistischen Parteiapparat. In seinem Theaterstück spiegelt er seine eigene Situation mit jener Molières am Hof von Ludwig XIV. und im Angesicht der Allmacht der Kirche.

Bulgakow hat Molière als großes Vorbild gesehen und auch einen Roman über sein Leben geschrieben. Die für die Sommerspiele Perchtoldsdorf neugeschriebene und mit Originalszenen aus Theaterstücken Molières ergänzte Stückfassung ermöglicht es, bei aller Komik auch den Kampf des Künstlers gegen ein verlogenes, feiges System von Unterdrückung, Intrige und Scheinheiligkeit zu thematisieren, ist Sturminger zuversichtlich.

Zurück zum Kulturgenuss

