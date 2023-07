Tierquälerei: Cockerspaniel bei brütender Hitze ausgesetzt

Eine aufmerksame Passantin beobachtete bei ihrem Einkauf, wie der Vierbeiner in der prallen Sonne bei über 30 Grad vor einem Lebensmittelgeschäft in Wien-Hietzing angehängt wurde. Nachdem sie zufällig einige Stunden später wieder an dem Geschäft vorbeikam, sah sie, dass der Hund noch immer genau an derselben Stelle verweilte. Sofort setzte sie sich mit Tierschutz Austria in Verbindung, um Hilfe für den Vierbeiner zu organisieren. Der Cockerspaniel wurde daraufhin ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht, wo er dringend benötigtes Wasser erhielt. Bei der Erstuntersuchung konnte festgestellt werden, dass sich die Hündin in schlechter Verfassung befindet, nicht gut gepflegt, fast blind und taub ist.

Da der gutmütige Vierbeiner gechipt ist und Kontaktdaten hinterlegt waren, wurde versucht, die Besitzerin zu kontaktieren. Die Nummer war nicht mehr aktuell. „Immer wieder haben wir das Problem, dass die Chipdaten nicht aktuell gehalten und die Fundtiere nicht zugeordnet werden können. Deswegen wissen wir oft nicht, ob es sich um ein ausgesetztes oder verloren gegangenes Tier handelt", erklärte Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Das Aussetzen von Tieren in Österreich ist strafbar, wird mit einer Verwaltungsstrafe von mehreren Tausend Euro geahndet und ist in den meisten Fällen mit enormen Leid und Stress für die Lebewesen verbunden. „Aus welchem Grund auch immer man sich dafür entscheidet, dass man das Tier nicht mehr behalten kann, sollte man sich immer an Tierheime und Tierschutzorganisationen wenden, die das Tier aufnehmen können“, betonte Scheidl. „Wir haben jedenfalls Anzeige erstattet und appellieren, sich vorher zweimal zu überlegen, ob man sich ein Tier anschafft, bevor man es auf die Straße setzt.“