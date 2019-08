Kater in Nöten: Kürzlich erreichte den Wiener Tierschutzverein (WTV) der Notruf einer besorgten Tierfreundin. Sie hatte in der Sterngasse/Ecke Richard-Strauß-Straße im 23. Wiener Gemeindebezirk (Liesing) einen völlig verschreckten Kater gesichtet. Das Tier kauerte dort in einem Gebüsch und traute sich nicht mehr hervor. Kein Wunder, da diese Kreuzung sehr stark befahren ist, saß der Kater dort quasi fest.

Es galt rasch zu handeln, um das Tier aus dieser lebensgefährlichen Situation zu befreien. Zwei WTV-Mitarbeiterinnen rückten daher umgehend aus. Zuerst war es gar nicht so leicht, den Stubentiger zu bergen, da sich der Kater aus Angst sehr tief in das Gebüsch zurückgezogen hatte. Mit einem Netz konnten die beiden Damen das Tier schließlich sanft bergen. Es schien fast so, als dankte es der Kater dem Duo umgehend, denn er soll dem Vernehmen sofort sehr zutraulich gewesen sein.

Wiener Tierschutzverein

Auch bei der veterinärmedizinischen Untersuchung im WTV in Vösendorf zeigt sich „Argo“, wie der Kater mittlerweile heißt, sehr verschmust. Zum Glück hat der circa einjährige Katzenherr seinen „Ausflug“ in den Großstadtdschungel unbeschadet überstanden und ist auch ansonsten gesund.

Darüber, wie lange „Argo“ in seinem Versteck ausharren musste, kann nur spekuliert werden. Es dürfte aber schon eine gewisse Zeit lang gewesen sein, denn er war bei seiner Ankunft im WTV dermaßen ausgehungert, dass er umgehend mehrere Portionen Katzenfutter sowie reichlich Leckerlis verspeiste.

„Argo“ ist nun im WTV-Katzenhaus untergebracht, wo er sich nach Ablauf sämtlicher Fristen und dem medizinischen OK über liebevolle Interessentinnen und Interessenten freut. Der WTV bittet aber um Verständnis, dass aktuell noch keine genauen Angaben zum Vergabezeitpunkt des Tieres gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich.