"Eine Frau hat uns angerufen, ob wir helfen können, eine Katze von einer Stieleiche mitten im Wald in Breitenfurt zu retten", erzählt Blaha. Nachdem man schon derartige Einsätze absolviert hatte, rückte er sogleich aus. "Am Anfang befand sich die Katze noch auf etwa 6 Metern Höhe, doch dann floh sie auf etwa 27", schildert Blaha. Dennoch sei es gelungen, die Katze erfolgreich aus der misslichen Lage unverletzt retten. Die Anruferin hat das bislang herrenlose Tier in Obhut genommen, verrechnet hat Blaha für die Katzenbergung nichts: "Es war etwas anderes als Ostereier suchen", schmunzelt er.