Notaufruf! Ara sucht ein neues Zuhause

Der 5-jährige Gelbbrust-Ara Joschi lebt nun schon seit einigen Monaten bei Tierschutz Austria (TSA). Nach dem Ableben seines Besitzers übersiedelte der Ende des Vorjahres ins Tierschutzhaus Vösendorf, wo er seither von den Tierpflegerinnen und -pflegern liebevoll umsorgt und gepflegt wird. Nun ist es aber an der Zeit, dass Joschi einen schönen Platz – am besten mit Gesellschaft – findet, denn der Vogel vereinsamt zunehmend, schlägt das TSA-Team Alarm.

Gelbbrust-Ara, die bis zu 40 Jahre alt werden können, sind eigentlich in Südamerika verbreitet und sehr gerne in Gesellschaft unterwegs. Da die Tiere andernfalls vereinsamen und Verhaltensstörungen aufweisen, ist es wichtig, dass Joschi so bald wie möglich ein neues Zuhause mit zumindest einem weiteren Gelbbrust-Ara beziehen kann. Wichtig: Papageien brauchen viel Platz, weshalb im neuen Zuhause eine große Voliere mit Außenbereich vorausgesetzt ist.

Interessenten können sich unter kleintiervergabe@tierschutz-austria.at oder 01 699 24 50 melden.

