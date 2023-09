Schweine übersiedeln von Vösendorf ins Waldviertel

Wortwörtlich „Schwein gehabt“ haben Kevin und Thekla aus dem Tierschutzhaus in Vösendorf. Die beiden Kunekunes waren in einem Tierversuchslabor stationiert und hätten eingeschläfert werden sollen. Das konnte verhindert werde, das Duo kam vor drei Jahren zu Tierschutz Austria (TSA). In Vösendorf wurde den Schweinen ein sicheres und vor allem artgerechtes Leben geboten, sie wurden von den Tierpflegern liebevoll umsorgt. Bei den Themenführungen durchs Tierschutzhaus, die immer samstags stattfinden, waren die beiden Kunekunes immer ein Fixpunkt und konnten sich über viele Streichel- und Fütterungseinheiten freuen, erinnert sich TSA-Sprecher Jonas Von Einem.

Nunmehr das finale Happy End: Eine Familie aus Langschlag (Bezirk Zwettl) haben sich förmlich in das schweinische Duo verliebt und gewährt ihm auf dem privaten Hof „ein wunderbares restliches Leben“, sind die TSA-Verantwortlichen mehr als zufrieden.