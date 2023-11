Spendenaufruf für neues Auto: Tierschützer müssen mobil bleiben

Jährlich versorgt Tierschutz Austria über 4.000 Tiere. Die Hälfte davon sind Wildtiere, die aufgenommen, aufgepäppelt, medizinisch versorgt und anschließend wieder in die Wildnis entlassen werden. Damit all das möglich ist, braucht es nicht nur engagierte Tierpflegerinnen und -pfleger, sondern auch einen zuverlässigen fahrbaren Untersatz.

„Unser derzeitiges Tierrettungsauto hat uns über viele Jahre treu gedient, doch in letzter Zeit hat es einige Ausfälle erlebt, die uns in unserer Arbeit behindert haben. Neben den Türen zur Ladefläche, die immer öfter blockieren, ist nicht nur die Kupplung reparaturbedürftig. Wir sind auf ein zuverlässiges Fahrzeug angewiesen, das uns bei der Rettung und Versorgung unserer Schützlinge unterstützt", erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl die aktuelle mobile Situation.

Ein funktionierender fahrbarer Untersatz ist unter anderem für die schnelle Reaktion auf Notfälle, den Transport verletzter Tiere in die Ordination oder in Tierkliniken sowie für die Futter- und Sachspendenverteilung in die Ställe zu rund 550 Kleintieren, 34 Huftieren, 200 Vögeln, 200 Wildtieren, 180 Reptilien, 200 Hunden und 300 Katzen unerlässlich, ergänzte Scheidl.

Finanziert werden soll das Fahrzeug über eine Spendenaktion, für die das Tierschutz Austria-Team um tatkräftige Unterstützung bittet. Das entsprechende Formular gibt es unter

Tierschutz Austria - Auto für die Tierrettung (tierschutz-austria.at)