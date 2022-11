Spannendes Verkaufsangebot in Vösendorf: Bleiberecht bis 2075

Die WSE (Wiener Standortentwicklung GmbH), ein Tochterunternehmen der Wien Holding, hat drei Grundstücke in der Triester Straße (6A bis 8) zum Verkauf angeboten. Von Interessenten ist nach wie vor keine Spur, unter dem insgesamt knapp 89.000 m² großen Areal, das auf Vösendorfer Gemeindegrund liegt, aber der Stadt Wien gehört, lagern nach wie vor die öligen (Über-)Reste der ehemaligen Raffinerie.

Spannend: Bei einem der Grundstücke handelt es sich um das „Tierschutz Austria“-Grundstück, heißt: Der Käufer muss auch den Wiener Tierschutzverein übernehmen. Doch dem ist bis 2075 noch „dringliches Baurecht“ eingeräumt, wie Pressesprecher Jonas Von Einem erklärt. Sehr wohl sei man aber seit Jahren bemüht, einen anderen Standort zu finden. „Unser Areal ist derzeit etwa vier Hektar groß, mit drei würden wir auch auskommen.“

Realisierungszeithorizont: „In fünf bis zehn Jahren.“

Nach Wien werde man wegen der zu hohen Kosten ziemlich sicher nicht übersiedeln, vielmehr suche man eine geeignete Bleibe in Niederösterreich. Auch eine Zweiteilung sei möglich, meint Von Einem: „Verwaltung in einem Büro in Wien, das Tierschutzheim in Niederösterreich.“

Derzeit werde alles geprüft. Realisierungszeithorizont: „In fünf bis zehn Jahren.“

Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, hat Gespräche mit WSE-Vertretern geführt und wäre nicht abgeneigt, wenn aus dem Areal ein Businesspark werden würde. „Es gibt dafür die Nachfrage“, meint der Ortschef. Und ebendort befinde sich „unser letzter verfügbarer Betriebsgrund“. Die Widmung lautet „Bauland-Betriebsgebiet-Aufschließungszone“.

Sicherung der Altlasten ist ausreichend

Koza zweifelt allerdings daran, dass sich rasch ein Käufer finden werde, wiewohl er „nur“ die Altlasten zu sichern, nicht aber gänzlich zu sanieren hätte. Was die TSA-Standort-Suche betrifft, hält sich Koza zurück. Das sei Sache der Stadt Wien, in Vösendorf gebe es dafür kein Grundstück.

Die „Fristverlängerung zum strukturierten Verkaufsverfahren“ erstreckt sich aktuell bis 27. November.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.