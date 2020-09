Zum Auftakt des jetzt schon traditionellen Bundesliga-Open in Salzburg versammelte sich die österreichische Tischtennis-Elite zum ersten Showdown der neuen Bundesligasaison. Der Sieger des Bewerbs kann sich mit dem Titel eines österreichischen Cupsiegers schmücken.

Matviychuk überzeugte in Runde eins

Der TTC Guntramsdorf besiegte in der ersten Runde den SV Leoben sicher mit 3:1. Wieder einmal zeigte Yuriy Matviychuk seine Extraklasse, er besiegte die beiden Leobener Simon Zündel und Arnd Grill jeweils ohne Satzverlust. Marius Mandl holte mit einem 3:1 über Zündel den dritten Punkt. Nachwuchstalent Julian Fellinger zeigte bei seinem Bundesligadebut eine tolle Leistung und unterlag dem Leobener Thomas Vouck erst im Entscheidungssatz. In der zweiten Runde hatten die „Krotenpracker“ gegen den hohen Favoriten Kapfenberg wie erwartet keine Chancen und schieden mit 0:3 aus.

Wiener Neudorf startet in die Saison

Am Wochenende beginnt die Saison in der 1. Bundesliga. Aus dem Bezirk Mödling steht Wiener Neudorf an der Platte. Die Wiener Neudorfer waren beim Cup-Turnier nicht dabei (die Teilnahme war aufgrund der Corona-Pandemie freiwillig). Am Samstag wartet nun das Gastspiel in Biesenfeld (15 Uhr). In der 2. Bundesliga - mit Guntramsdorf und Gumpoldskirchen/Mödling - beginnt der Herbstdurchgang erst am 17. Oktober.

Starkes Stockerau-Debüt für Kolodziejczyk

Beim Eröffnungsturnier sorgte übrigens ein gebürtiger Wiener Neudorfer für Furore. Maciej Kolodziejczyk schlägt seit dieser Saison für Stockerau auf. Die Weinviertler stürmten beim Cup bis ins Finale unterlagen dort Wels mit 1:3. Kolodziejczyk schlug Kapfenbergs David Vorcnik, Wiener Neustadts Felix Wetzel und Wels' Adam Szudi. Die einzige Niederlage setzte es im Halbfinale gegen den Wiener Neustädter Legionär Tomas Konecny.