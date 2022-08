Mödlinger mit zwölf Jahren zu Platz 2, jetzt bei "Robin Hood"

Werbung

Tobias Hornik-Steppan (15) hat in jungen Jahren eine teatro-Produktion gesehen und war begeistert. Der Entschluss, selbst auf der Bühne zu stehen, war hiermit vorgegeben, ebenso wie der Besuch eines Workshops.

2015 gab er im Rahmen der teatro-Musical-Academy in „Oliver Twist“ sein Debüt, 2018 war er im teatro-Sommermusical „Alice im Wunderland“ zu sehen. Auch im „Theater im Bunker“ hatte das Talent seine Auftritte, ebenso wie im Stadttheater Baden oder in „Scrooge – eine Weihnachtsgeschichte“ in Wien, Graz und Bregenz.

Apropos Talent: 2019 nahm der junge Mödlinger beim NÖN-Wettbewerb teil und sang sich bis ins Finale vor. Dort kam er sogar aufs Treppchen und holte Platz 2. „Das war mein erstes Casting, eine mega-coole Erfahrung. Dass ich noch dazu so gut abschneide, damit habe ich nicht gerechnet. Ich kann nur jedem empfehlen, auch mitzumachen.“

Aktuell steht Tobias als „Wulf“ in „Robin Hood“ im Mödlinger Stadttheater auf der teatro-Bühne. Die Musik soll für den Schüler der HTL Spengergasse/Fachrichtung Animation „in jedem Fall Hobby bleiben“. Hauptberuflich soll es eher in Richtung Tonstudio, Videoschnitt und Bildbearbeitung gehen.

Alle Infos zum NÖN-Talentewettbewerb: nön.at/talent

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.