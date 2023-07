Tauer um Musik-Professor Helmut Richter

Geboren am 28.12.1927 in St. Pölten war Helmut Richter ab 1958 Solokorrepetitor an der Wiener Musikakademie, von 1951 bis 1967 Leiter des Kirchenchores von Mödling St. Othmar sowie des Jugendchores, 2. Kapellmeister der „Sängerknaben vom Wienerwald“ von 1950 bis 1964 und erster Kapellmeister von 1964 bis 1977.

Unter seiner Ägide erfolgten unzählige Konzerte, die Ausrichtung der ersten Japan-Reise der Sängerknaben im Jahr 1968, Auftritte im (Farb-)Fernsehen und Tonaufnahmen im Format „Langspielplatte“. Unter seiner Führung wurden die Sängerknaben von St. Gabriel zu musikalischen Botschaftern Österreichs in Japan, Korea, den Philippinen, in Amerika und in halb Europa.

Hunderte Kinder wurden durch Richter musikalisch geprägt, darunter die langjährigen Musikschuldirektoren Reimar Wolf (Mödling) und Christian Riegelsperger (Hinterbrühl), der Opernsänger Manfred Hemm oder der vielfache Chorleiter und Bundeschorleiter des Sängerbundes für Wien und Niederösterreich, Johannes Dietl. Und nicht zu vergessen: Österreichs einziger Mann im All, Franz Viehböck.

Richter wurde in Würdigung seiner außerordentlichen Verdienste um die Sängerknaben vom Wienerwald 1971 mit dem Ehrenring der Marktgemeinde Maria Enzersdorf ausgezeichnet. Er wirkte bis zuletzt verlässlich und bescheiden als Organist an der - von ihm selbst ausgewählten und eingerichteten - Orgel von St. Michael in Mödling.