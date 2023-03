Freunschlag war am 5. April 1970 für die Mödlinger Volkspartei in den Gemeinderat eingezogen, dem er bis 1976 unter anderem als Mitglied im Finanz-, Wirtschafts- sowie im Verwaltungs- und Gewerbeausschuss angehörte. Als langjährigem Mitglied hat ihm der „Verein der Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877“ die Ehren-Obmannschaft verliehen.

