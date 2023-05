Trauer um Alt-Bürgermeister Heinrich Sereda

Hofrat Heinrich Sereda wurde am 2. Dezember als zweites Kind in eine Breitenfurter Handwerkerfamilie geboren. Nach Kriegsdienst, amerikanischer Kriegsgefangenschaft und Etablierung in seinem Beruf ist er 1960 erstmals in den Gemeinderat der Marktgemeinde Breitenfurt eingezogen, von 1974 bis 1984 war er SPÖ-Bürgermeister. In seiner Amtszeit wurde für Breitenfurt erstmals ein Raumordnungsprogramm mit Flächenwidmungsplan beschlossen und ein Architektenwettbewerb für die Errichtung des Amtshauses, der Schule, des Horts und der Mehrzweckhalle ausgeschrieben.

Auch wurde vom Orden der Schulbrüder das Kloster Augustineum gekauft und dort Wohnungen für junge Breitenfurter errichtet. Der von den Breitenfurter Vereinen in Seredas Amtszeit ins Leben gerufene Brauch des Maibaumaufstellens vor dem Feuerwehrhaus wurde von ihm stark unterstützt, wie ihm insgesamt das Vereins- und Gesellschaftsleben in Breitenfurt immer ein großes Anliegen waren.

Nach der Messe am Samstag, 6. Mai, 10 Uhr in der Pfarre St. Johann Nepomuk wird Sereda in Breitenfurt zur letzten Ruhe gebettet.

