Denn der "Weinpapst" ist am Samstag 89-jähriger verstorben. Der Großkellermeister hat 1971 im "Deutschen Haus" am Wiener Stephansplatz die "Österreichische Weinbruderschaft" mitgegründet, eine Vereinigung von Weinfreunden zur Pflege der Jahrhunderte alten Weinkultur. Die Aufnahme in die Weinbruderschaft erfolgt nach strenger Auswahl der Bewerber, den Höhepunkt des Jahres bildet das Ordensfest. Erster Großmeister war der Gumpoldskirchner Arzt Walter Weber, aktuell steht Alois Schuster, Vizepräsident des Österreichischen Weinbauverbandes, der Weinbruderschaft vor.