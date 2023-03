Trauer um Gaadens Ex-Vize Franz Eckersberger

Das Gemeindeamt ist schwarz beflaggt. Gaaden trauert um den früheren Vizebürgermeister Prof. Franz Eckersberger. Der engagierte Arzt und Lokalpolitiker, Wir Gaadner, verstarb in der Nacht vom 28. auf den 29. März im 73. Lebensjahr. Eckersberger war in seiner Berufslaufbahn stellvertretender Primar der Lungenabteilung des AKH, im In- und Ausland gefragter Experte bei Operationen und Vortragender in seinem Fachgebiet. Bis 2005 - da musste er nach einer Operation in Pension gehen, nachdem er 30 Jahre als Chirurg tätig war. Doch nie verließen ihn sein Optimismus und seine Zuversicht.

In Gaaden engagierte er sich seit Jahren, auch als Obmann, für die Fraktion Wir Gaadner und zog 2004 in den Gemeinderat ein. Er war geschäftsführender Gemeinderat und von 2015 bis 2020 Vizebürgermeister. Mit Gattin Eva gründete er eine Bücherei.

