Trauer um Gottfried Höller

Gottfried Höller wurde am 10. Mai 1934 in Mistelbach geboren und lebte seit 1955 in Maria Enzersdorf (damals noch am Gebirge). Nach der Mittelschule trat er in den Dienst der Bundesgendarmerie und konnte auf eine beeindruckende Karriere blicken: In Pension ging er als General und Leiter der Gendarmerie-Zentralschule in Mödling.

Seit 1969 prägte Gottfried Höller mit einer kurzen Unterbrechung die Maria Enzersdorfer Gemeindepolitik, war von 1985 bis 2000 Bürgermeister. In seine Amtszeit als Bürgermeister fielen unter anderem der Bau des modernsten Wertstoffsammelzentrums Niederösterreichs, die Renovierung des Schlosses Hunyadi inklusive des Umbaus zu einem Veranstaltungszentrum, die Errichtung des Kindergartens in der Mariazeller Gasse, die Aufschließung des Betriebsgebietes Gabrielerstraße/Grenzgasse sowie die Anlage des Freizeitzentrums in der Südstadt.

Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, ist "vom Tod unseres Friedls sehr getroffen. Ich hätte nie gedacht, dass dieser rüstige Mann so bald von uns gehen wird. Ich war gemeinsam mit ihm jahrzehntelang im Gemeinderat, habe viel von ihm gelernt. Und auch nach seiner Amtsübergabe war ihm sein Heimatort immer ein großes Anliegen und wir durften ihn bei vielen Veranstaltungen begrüßen.“

