Trauer um Grande Dame der Kultur, Lili Skarabela

Lili Skarabela wurde im Dezember 1924 in eine typische altösterreichische Familie hineingeboren, die Ahnen stammten aus den diversesten Ecken der Monarchie und wiesen unterschiedlichste Berufe auf. Noch in Wien geboren, besuchte sie in Mödling den Privatkindergarten Bergmeister, die Tanzschule Yosa Mayer, die Volksschule Babenbergergasse und das Gymnasium Eisentorgasse. Die dortigen Begegnungen schufen ihre verschiedensten Bekanntschaften und festigten Ihre Beziehung zu Mödling.

Über die Wandervogel-Bewegung, die Gruppe „Dollfuss Nord“ und die Landmädel brachten ihr Jahre im Arbeitsdienst, im Kriegshilfsdienst bei den Barmherzigen Brüdern, Sommereinsätze in der Landwirtschaft und in Kindergärten, schreckliche Erlebnisse in den Ostgebieten, ebenso wie die Ausbildung zum Geschützausrichter für die Flugabwehr im Jahr 1945 prägende Erfahrungen mit, die sie im späteren Leben gerne in Anekdoten an ihre Umgebung weitergab. Dass sie Deutsch und Geschichte studierte und schlussendlich mit dem Doktorat promovierte, ging in ihrem reichhaltigen Leben fast unter.

Die Neigung für Kultur und besonders für die Literatur wurde Skarabela eigentlich schon in die Wiege gelegt. Ihre Mutter war nicht nur Gründungsmitglied der „Literarischen Gesellschaft“, sondern ebenso begeistertes Mitglied der Mödlinger Singakademie mit einzelnen Soloauftritten unter Professor Rudolf Knarr. Ihr Onkel, Franz Theodor Csokor, zählte zu den bekanntesten Dichtern seiner Zeit, Cousin Heinz Rieder war ebenfalls Buchautor und Leiter der Bücherei Wien. So war es fast vorprogrammiert, dass Skarabela viele Jahre als Bibliothekarin tätig war.

21 Jahre an der Spitze der „Literarischen Gesellschaft“

In Mödling stand sie 21 Jahre der „Literarischen Gesellschaft“ vor, ihr gelang es, die interessantesten deutschsprachigen Autoren zu Vorträgen nach Mödling zu bringen, und in deren Schlepptau prominente Vortragende aus diversen Theatern für Lesungen zu gewinnen. Rund 250 Veranstaltungen wurden von ihr organisiert, darunter Lesungen, Buchpräsentationen oder Kulturfahrten. Der Kreis ihrer Mödlinger Kontakte und Mitstreiterinnen war groß und prominent: Elisabeth Schicht, Lola Solar, Käthe Westermayer, Ilse Wildgans, Hermine Regal, Eva Blaschka, Friedl Jary, Traude Eschelmüller, Gertrude Mödlhammer, ...

Politisch war Lili Skarabela ebenfalls tätig: als Mitglied des Mödlinger Gemeinderates vertrat sie aktiv, diplomatisch wie kämpferisch, immer vermittelnd und nie nachtragend, Kultur- und Frauenanliegen. 2017 wurde ihr auf Vorschlag des Mödlinger Frauenbeirates – es wurde einer ihrer letzten großen Auftritte - beim Internationalen Frauentag in Mödling, der „Ring des Bürgermeisters“ verliehen. 2014 hatte sie bereits das Mödlinger Verdienstzeichen für Vereinstätigkeiten in Gold erhalten.