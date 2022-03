Trauer um „Milano“ in Gumpoldskirchen und Hinterbrühl

Der beliebte und bekannte Heurigenwirt Josef „Pepi“ Freudorfer ist am 16. Februar im 83. Lebensjahr verstorben und wurde vergangene Woche unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und vieler Organisationen beerdigt. Freudorfer war im gesamten Bezirk als „Gumpoldskirchner Urgestein“ bekannt.

1984 eröffnete Freudorfer den Felsenheurigen in der Hinterbrühl. Viele Stammgäste kannten ihn unter seinem Spitznamen „Milano“, man nannte ihn so, weil er in jungen Jahren immer spitze Schuhe trug. Für Vizebürgermeister Jörgen Vöhringer, ÖVP, war Freudorfer „ein Mann mit großem Namen – er wird uns sehr fehlen“.30 Jahre lang war er als Präsident der Gumpoldskirchner Faschingsgilde aktiv und für seinen außerordentlichen Sinn für Humor bekannt. 2012 trat er sogar in der ORF-Faschingssendung „Narrisch guat“ auf.

Gilden-Präsidentin Ilse Sieber trauert um das Gründungsmitgliedes: „Pepi war ein echter Faschingsnarr. Wenn wir ihn brauchten, war er stets zur Stelle.“

Freudorfer engagierte sich beim Weinbauverein und in der Winzergenossenschaft, über 50 Jahre lang war er Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch im Männerchor MACH4 war er als aktiver und begeisterter Sänger mit dabei. Chorleiter Johannes Dietl erinnert sich an den „verlässlichen Sänger, der schon 1978 in der Anfangsgruppe dabei war: Er war ein sehr lustiger Menschen, der unsere Proben und Konzertreisen bis zuletzt mit Späßen und Einwürfen sehr bereichert hat.“

