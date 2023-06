Brunner Amtsleiter Alexander Weber überraschend verstorben

Der Jurist, geboren am 11. November 1977, war erst seit März als Amtsleiter der Marktgemeinde Brunn am Gebirge beschäftigt. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurde Weber als Nachfolger von Amtsleiter Wolfgang Schragner, der sich jetzt bereits im Ruhestand befindet, ausgewählt. Weber, vor seinem Dienstantritt in Brunn Amtsleiter-Stellvertreter in Guntramsdorf, sagte damals zur NÖN: „Ich freue mich schon auf die neuen Herausforderungen und die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen“. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, zeigte sich „erleichtert, dass die Geschicke der Gemeindeverwaltung zukünftig wieder in erfahrenen Händen liegen.“ Das plötzliche Ableben von Weber war auch für Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) ein Schock: „Ein guter, hoffnungsvoller Start ist jäh beendet worden. Herr Weber hat sich schnellstens eingearbeitet und war allseits beliebt. Leider ist er viel zu früh von uns gegangen.“

Alexander Weber war von Mai 2007 bis August 2014 Amtsleiter der Gemeinde Gießhübl und von August 2014 bis Dezember 2022 stellvertretender Amtsleiter der Gemeinde Guntramsdorf. In Brunn am Gebirge ist er offiziell seit 1. März 2023 gewesen.