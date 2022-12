Neustart geglückt: iFlow-Pop-up-Store in Brunn am Gebirge

Werbung

Bis 2019 sei das Geschäft super gelaufen, sogar eine Kollektion für die Beckhams sollte gefertigt werden, erzählte Ebster. Dann kam Corona: „Wir haben die drei schwierigen Jahre überbrückt. Unsere sportlichen Testimonials haben uns nach außen getragen“, bedankte sich Ebster bei der Markeneinführung der neuen "iFlow-Generation"-Kollektion in der Wolfholzgasse in Brunn am Gebirge. Jetzt sei wieder die Zeit gekommen, "volle Patrone" zu geben.

Der Veranstaltungsort war nicht zufällig gewählt, ist doch ebendort „Bentho“ situiert. Benedikt Hans und Thomas Thiard-Laforet haben sich auf alles spezialisiert, was das Herz des E-Bike-Fans begehrt. Die Kooperation der beiden Unternehmen hat vor Kurzem mit einem iFlow-Pop-up-Store begonnen und könnte durchaus in „Bikewear“ enden, schmunzelte Ebster.

Apropos schmunzeln: Gunnar Prokop erinnert sich an seine Zeit als Internatsleiter in der Südstadt und an den Schüler Thomas Ebster: „Er hat schon immer viel geredet.“ Und er sei einfallsreich gewesen. Als er bei einem nächtlichen Gang durchs Gebäude erwischt wurde, „hat er mir doch glatt ein ärztliches Attest vorgelegt, dass er Schlafwandler ist“, wundert sich Prokop noch heute.

Darüber staunten unter anderem Dardan Morina, mehrfacher Kickbox-Weltmeister, Schauspieler, Model und neues iFlow-Gesicht, Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner, die Kicker- und Trainer-Größen Andi Herzog, Andi Ogris, Peter Stöger, Christian Ilzer, Stefan Maierhofer und Manfred „Manni“ Bender (Bayern München), Tennis-Ass Jürgen Melzer, der mehrfache Fecht-Olympionike Benny Wendt, Triathlet Michi Weiss, Vienna Business School-Direktorin Isabella Engelmeier-Wilfing, Musikerin Rebecca Rapp, Ex-Alkbottle Roman Gregory, Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker, Massage-Profi Christoph Gredler, Hotel Perchtoldsdorf-Chef Roman Lichal-Kratochvil und Ulrike Kriegler, die durch den Abend führte.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.