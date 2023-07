„5/8erl“ geigen auf der „Shakespeare“-Bühne auf

Noch haben „Romeo & Julia“ auf der Bühne das Sagen. Am 23. August folgen „5/8erl in Ehr'n“. Die Wiener Band ist nach knapp 17 Jahren Bandgeschichte ein Fixstern am Himmel der österreichischen Musiklandschaft. Ihr Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban prägen den unverwechselbaren Sound. Robert Slivovsky und Max Gaier bilden an den Lead-Vocals einen klassischen Zweiersturm, Hanibal Scheutz zupft den Bass, Michaela „Miki“ Liebermann groovt leidenschaftlich an der Gitarre und ist die einfühlsame Solistin der Band, Clemens Wenger ist ein „Tastenstreichler“ und trägt die Verantwortung für den weichen und warmen Sound der Combo.

„5/8erl in Ehr‘n sind das nächste Highlight des Mödlinger Kultursommer im Rahmen der ,Klangbogen'-Reihe“, freut sich Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ. Er verweist auch darauf, dass bei jeder Veranstaltung des Kulturreferats vergünstigte Karten im Rahmen der Aktion „Hunger auf Kunst und Kultur“ bezogen werden können: „Weil auch Menschen mit finanziellen Engpässen ein Recht auf Kunst und Kultur haben."

Der Vorverkauf läuft im Kulturreferat, Pfarrgasse 9, 02236/400 103 und kultur@moedling.at