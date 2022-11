Top-Medizintechnik aus Gumpoldskirchen

Werbung

Auf Grund der positiven Entwicklung - insbesondere auch seit der Covid-Krise – beschloss das Unternehmen, beide Standorte zusammenzulegen und insgesamt zu vergrößern. Am Technopol Krems war dafür kein Platz vorhanden, daher wurde mit Unterstützung des ecoplus Investorenservice nach einem neuen Standort gesucht, die NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG), vertreten durch Prokurist Franz Walch, unterstützte das Investitionsvorhaben mit dem NÖ Beteiligungsmodell.

Der neue Standort in Gumpoldskirchen ist eröffnet: NÖBEG-Prokurist Franz Walch, Landesrat Jochen Danninger, Gemeinderätin Dagmar Händler, medikus-Generalmanager Christian Kraule. Foto: Sonja Pohl

Bei der Eröffnung am neuen Standort in der Novomaticstraße in Gumpoldskirchen betonte Landesrat Jochen Danninger, ÖVP: „Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, produzierende Betriebe speziell in den Schlüsselbranchen wie Medizintechnik im eigenen Land zu haben. Das Unternehmen gibt dem Wirtschaftsstandort Niederösterreich auch die wichtigste Medizin in unsicheren Zeiten: eine Injektion mit einer ordentlichen Portion Zuversicht."

Christian Kraule merkte stolz an: "DOC medikus ist das einzige Unternehmen in Österreich, welches Medizinprodukte für die Infusionstherapie, Onkologie und Neonatologie in Österreich entwickelt und herstellt."

Ein Alleinstellungsmerkmal von Doc medikus ist die Entwicklung einer speziellen Klebetechnik von zwei Kunststoffen im Bereich der onkologischen Therapie, die eine geschlossene Verabreichung und daher eine zielgerichtete Behandlung bei größtmöglicher Sicherheit für das Pflegepersonal und den Patienten ermöglicht.

Insgesamt werden rund 2.000m² Produktionsfläche für vorläufig 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen.

