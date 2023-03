Neue Radkarte ist der Hit

Die Radlobby Mödling hat anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums eine „Radlkarte“ mit den empfohlenen Radrouten für den Bezirk Mödling aufgelegt und diese am 24. März beim Rad-Opening der Stadtgemeinde Mödling vorgestellt und verteilt. Schon in den letzten Jahren hatte es immer wieder Anfragen nach einer Bezirksradkarte gegeben. Trotzdem überraschte die große Nachfrage nach der neuen „Radlkarte“. Die „Radlkarte“ liegt nun u. a. in der Tourismusinformation Mödling (Schrannenplatz) im Bankomat-Foyer (offen rund um die Uhr) sowie am Gemeindeamt auf.

Wolfgang Pruschinski von der Radlobby gibt bekannt: „Aufgrund der starken Nachfrage gibt es bereits Planungen für eine baldige 2. Auflage. Die Informationen zu diesen Radrouten wurden uns dankenswerterweise von der Onlineversion der „Radlkarte“ (www.radlkarte.at ) zur Verfügung gestellt, an deren Detaillierung für den Raum Mödling Mitglieder der Radlobby Mödling maßgeblich beteiligt waren.“ Auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, nutzte die Möglichkeit, gemeinsam mit einer großen Abordnung aus dem Stadt- und Gemeinderat, das Fahrradjahr symbolisch mit dem „Anradeln“ zu eröffnen.

Auch ein Fahrradcheck war möglich

Nicht nur die neue „Radl-Karte“ wurde vorgestellt, es gab auch Infos zum neuen, kostenlosen Leih-Lastenrad „MöTraBi“ oder die Möglichkeit zu einem kostenlosen Fahrrad-Check beim Stand der Bike-Schneiderer. Auch die Radlobby Mödling und das Verkehrsreferat der Stadtgemeinde Mödling informierten vor Ort über aktuelle Verkehrsangelegenheiten und den öffentlichen Verkehr in der Stadt.

Anradeln in Mödling: Stadtrat Gert Zaunbauer, Mödzi, Stadtrat Klaus Hochkogler, Gemeinderat Karl Klugmayer, Stadträtin Anna Teichgräber, Stadtrat Peter Maschat, Vizebürgermeister Rainer Praschak, Bürgermeister Hans Stefan Hintner, Wolfgang Pruschinski von der Radlobby Mödling, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, Gemeinderat Tim Pöchhacker, Stadträtin Roswitha Zieger und die Gemeinderäte Georg Mayer und Mehmed Alajbeg (von links). Foto: Bernhard Garaus

