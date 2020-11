Bereits seit einigen Jahren arbeiten „Wienerwald Tourismus“ und das „Weinforum Thermenregion“ erfolgreich zusammen. Das beweisen Events wie das „Weinfestival Thermenregion“ oder die „Genussmeile“.

Die Kooperation wird ab sofort durch eine Personalunion verstärkt: Britta Döring übernimmt die Projektleitung im Weinforum Thermenregion sowie das Projektmanagement rund um „Wein“ und „Kulinarik“ in der Wienerwald Tourismus GmbH. Sie folgt damit Martina Babouck, die nach vielen erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch ausscheidet und sich neuen Projekten widmet.

Heinrich Hartl, Obmann Weinforum Thermenregion, und Christoph Vielhaber, Geschäftsführer Wienerwald Tourismus, betonen mit dieser Personalentscheidung die Verbundenheit zwischen Weinbau und Tourismus in der Thermenregion, Niederösterreich.

Die Ziele der Kooperation sind die Stärkung der Wein- und Tourismusregion Thermenregion-Wienerwald sowie die Weiterentwicklung bereits bestehender Angebote und Events.

Tourismus-Ausbildung an der FH Wien

Döring absolvierte ihr Masterstudium an der FH Wien in den Fächern Tourismus & Management. Danach war sie 10 Jahre als Eventmanagerin bei der Reed Exhibitions Messe Wien tätig und organisierte unter anderem die Genusswelt bei der Ferienmesse. „Wein ist schon lange meine Leidenschaft“, verrät die gebürtige Düsseldorferin, die kürzlich ihre Ausbildung zur Weinakademikerin abgeschlossen hat. „Seit acht Jahren ist Mödling meine Wahlheimat“, erzählt Döring, die zum Ausgleich gerne Yoga praktiziert und mit der Familie wandern geht. Im Fokus ihrer Aufgaben für das Weinforum Thermenregion steht die Vielfalt des vinophilen und kulinarischen Angebots, das Winzer und Gastgeber in der Thermenregion anbieten.

Der Schwerpunkt liegt auf den vier Leitsorten Zierfandler, Rotgipfler, Sankt Laurent, Pinot Noir sowie auf der großen Sortenvielfalt der Thermenregion.

Hartl betont: „Uns ist dabei vor allem die Zusammenarbeit mit der Gastronomie und Hotellerie in der Region großes Anliegen. Hier wollen wir in Zukunft verstärkt Synergien nutzen.“

Und Vielhaber ergänzt: „Wein in all seinen Facetten ist ein sehr emotionales Produkt, damit ein großer Schatz und bedeutender Botschafter für die Tourismusregion Wienerwald.“