Guntramsdorfer Jakobitage sind eröffnet

Werbung

Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, war begeistert: „Bereits am ersten Tag waren alle Stände so gut wie voll besetzt. Man sieht einfach wie sehr sich die Menschen wieder auf dieses Miteinander gefreut haben. Gerade in unseren schnelllebigen Zeiten sind es Feste wie diese, die eine jahrzehntelange Tradition hochhalten. Darauf sind wir in Guntramsdorf stolz.“

Die Musiktermine:

21. Juli, 19 Uhr: Wiener Wahnsinn (AUSTRO, ROCK)

22. Juli, 18 Uhr: SOUNDBOX (POP, SCHLAGER, PARTY)

23. Juli, 18 Uhr: TATTOO (SCHLAGER, POP)

24. Juli, 11.30 Uhr: ZIB’S & RIEDMAYER (HEURIGEN-WIENERLIED)

24. Juli, 17 Uhr: POMFINEBERER (AUSTRO)

25. Juli, 19 Uhr: Die Edlseer (VOLKSMUSIK)

26. Juli, 18 Uhr: HIT 4 YOU (SCHLAGER, POP)

27. Juli, 19 Uhr: SCHLAGERKOMETEN (SCHLAGER, PARTY)

28. Juli, 18 Uhr: VOLLGASKOMPANIE (VOLKSMUSIK)

29. Juli, 18 Uhr: Echt Stark (VOLKSMUSIK)

30. Juli, 18 Uhr: WOAZ ROCKER (AUSTRO, ROCK)

31.7., 11:30 Uhr: LUSTIGER HERMANN & HIT 4 YOU

31. Juli, 17 Uhr: Die Wödmasta (AUSTRO)

1. August, 18 Uhr: FOAK FOUR OF A KIND (ROCK, IRISH, BLUES)

www.jakobitage.net

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.