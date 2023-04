Tragisches Unglück Kran stürzte in Münchendorf auf Lkw: Lenker tot!

Christian Feigl TL Thomas Lenger

Der umgestürzte Kran traf mit voller Wucht den Lkw. Foto: Thomas Lenger

T ragisches Unglück Dienstagmittag auf einem Betriebsgelände in Münchendorf: Ein Baukran stürzte auf einen Lkw, dessen Lenker in der Fahrkabine noch an der Unfallstelle verstarb.