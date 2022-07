Guntramsdorf: Live-Stream der Gemeinderatssitzungen wird eingestellt

Werbung

Die seit 2015 bestehende Videoaufzeichnung von den Sitzungen des Gemeinderates wurden von der SPÖ unter Bürgermeister Robert Weber wieder abgeschafft. Bei der letzten Gemeinderatssitzung brachte die SPÖ einen Dringlichkeitsantrag „zur Förderung der Teilnahme von Zuhörern an Gemeinderatssitzungen und Evaluierung der bisherigen Übertragungsform im Sinne der Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit“ ein. In der Praxis bedeutet das, dass die Sitzungen nicht mehr via Internet live verfolgbar bzw. zu einem späteren Zeitpunkt abrufbar sind.

Die Abschaffung wurde mit den Stimmen der SPÖ-Mehrheit beschlossen, ÖVP-Mandatar Stephan Waniek hat sich enthalten, der Rest der Opposition stimmte dagegen.

SPÖ-Fraktionsobmann David Loretto bezeichnet die Live-Übertragungen als „unzweckmäßig“ und begründet das Ende der visuellen Abrufbarkeit der Gemeinderatssitzungen via Internet so: „Der Aufwand bzw. die Kosten sind unverhältnismäßig zu den Personen, die es annehmen: Kaum jemand außer den Gemeinderäten nimmt das Angebot an. Zugleich kommt überhaupt so gut wie niemand mehr zu den Sitzungen vor Ort.“

Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, wolle statt dem Live-Stream „jetzt nach der Pandemie die unmittelbaren Zuseher fördern“. Darüber hinaus gebe es „immer Probleme mit Informationen, die in der öffentlichen Sitzung eventuell rechtswidrig wiedergegeben werden. Für die Veröffentlichung von Aufzeichnungen könnte die Gemeinde als Veröffentlicherin des Videos zumindest zivilprozessrechtlich haften – weder wir noch das Land können das ausschließen.“ Da der Aufwand „für eine Vorabkontrolle der stundenlangen Videos viel zu groß wäre, orientieren wir uns nunmehr an der Vorgangsweise der Bezirkshauptstadt Mödling.“ Es gibt also künftig nur mehr schriftliche Protokolle.

Opposition sieht krassen Verlust von Transparenz

Florian Streb von den NEOS ist mit der Abschaffung ganz und gar nicht einverstanden und sieht einen „massiven Verlust an Transparenz: „Der Bürgermeister will so wohl verhindern, dass kritische Fragen zu große Kreise ziehen. Ebenso unangenehm ist ihm offenbar, dass in den Sitzungen die Berichte des Prüfungsausschusses öffentlich werden, die immer wieder persönliche Verfehlungen Webers aufzeigen – wie seine mangelhafte Stundenaufzeichnung.“

Streb kritisiert, dass „der Ortschef immer häufiger simpelste Fragen nicht beantworten kann, auch die Ausflüchte bei Kritik werden immer absurder: Das will er natürlich nicht auf Video festgehalten haben.“

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.