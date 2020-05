2002 kam der Universitätsprofessor erstmals in Kontakt mit dem Museum Mödling. Es waren die Uhren, die seine Begeisterung hervorriefen. Denn seit seiner Jugend war die Beschäftigung mit Uhrwerken seine Passion. Bereits als Kind hatte er eine Uhr der Eltern zerlegt und erfolgreich wieder zusammen gebaut. In der Kriegszeit sorgte der damals 16-jährige Schüler für überlebenswichtige Nahrungsmittel, indem er aus kaputten Teilen neue Wecker zusammenbaute und verkaufte.

Viele Jahre später traten die Uhren wieder „lebensrettend“ in sein Leben. Ferdinand Stangler hatte bereits beeindruckende akademische Karriere als Physiker gemacht und als Dekan der Formal- und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien Managementaufgaben übernommen. Die neue Aufgabe bereitete ihm mitunter auch schlaflose Nächte, die er mit dem beruhigenden Reparieren von Uhren ausfüllte.

Sein Meisterstück war die Sanierung der Uhrensammlung im Krahulez-Museum der Stadt Eggenburg (Bezirk Horn). Stangler hat etwa 150 Uhren aus unterschiedlichsten Jahrhunderten restauriert und damit der Nachwelt bewahrt.

Für die Stadt Mödling war dieses auswärtige Engagement in Eggenburg ein Glücksfall, denn seit 2002 betreute Stangler auch die Uhrensammlung im Museum Mödling. 2006 vertiefte er seine Beziehung zum Museum weiter und folgte dem Wunsch, die Obmannschaft in diesem Verein zu übernehmen. Sein persönlicher Einsatz kannte dabei fast keine Grenzen. Professor Stangler hat immer wieder selbst Hand angelegt, wenn es um technische Einsätze im Gebäude des Museums ging. Neben Sägearbeiten oder Ausmalen hat er es sich zum Entsetzen seiner Kollegen auch nicht nehmen lassen, in schwindelerregender Höhe die Glühbirnen am Luster des Festsaales zu wechseln.

Seine Begeisterung für Musik und sein soziales Engagement verbanden sich im Museum Mödling durch die regelmäßige Organisation von Benefizkonzerten zugunsten des NÖ Heilpädagogischen Zentrums Hinterbrühl. Zahlreiche Auszeichnungen würdigen Professor Ferdinand Stanglers Einsatz und Tätigkeiten, darunter die Ehrennadel für Kunst und Kultur der Stadt Mödling und das Goldene Doktordiplom der Universität Wien.