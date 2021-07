Trauer um Franz Hemm.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, zeigte sich "tief betroffen". Franz Hemm sei ein "umsichtiger Arbeitnehmervertreter, verlässlicher Sozialpartner und leidenschaftlicher Niederösterreicher" gewesen. ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner verbinden mit Franz Hemm "viele gemeinsame Jahre, in denen wir für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Land gearbeitet und viel erreicht haben. Dabei hat er stets das Gemeinsame über das Trennende gestellt und selbst in schwierigen und emotionalen Situationen immer einen kühlen und sachlichen Kopf bewahrt“. Für NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister war Franz Hemm „immer um die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich bemüht und hat den NÖAAB und die niederösterreichische Politik maßgeblich mitgestaltet". Josef Hager, Nachfolger Hemms als AKNÖ-Vizepräsident, brachte es auf den Punkt: "Franz war einer mit echter Handschlagqualität und immer zur Seite, wenn Hilfe benötigt wurde.“