Cornelia aus Wiener Neudorf ist eine Lesermeisterin

Den Sommer hindurch hieß es in vielen öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs: „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“ Nun wurden aus etwa 2.000 Einsendungen insgesamt 40 Lesemeisterinnen und Lesemeister gezogen – je zehn aus jedem Landesviertel. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren wurden gebeten, Bücher, die sie in ihrer Bücherei geliehen und gelesen hatten, zu beurteilen und ihre Meinung darüber auf Kärtchen nieder zu schreiben oder zu malen. „Mit dem Gewinnspiel wird ein zusätzlicher Anreiz zum Lesen geschaffen“, erklärte Ursula Liebmann, Geschäftsführerin Treffpunkt Bibliothek.

Der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko, ÖVP, will auch durch diese Initiative „die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern“.

Mit dem Partner der Aktion, den „Niederösterreich Bahnen“, ging es mit der Wachaubahn auf Quiz-Reise von Spitz nach Krems. Dort angekommen bot die Kunstmeile Krems ein Erlebnisprogramm für die Gewinnerinnen und Gewinner sowie ihre Familien. Die Überreichung der Urkunden und Preise fand im NÖ Literaturhaus statt. Zwei der zehn Industrieviertel-Sieger kommen aus dem Bezirk Mödling: Anais Zoemi Schmutzer-Paz (10), Bibliothek am Bildungscampus Laxenburg, und Cornelia Gaganas (11), Bücherei der Marktgemeinde Wiener Neudorf.