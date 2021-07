Jugendliche sollten selbst bestimmen können, wie ihr zukünftiger Treffpunkt aussehen soll und welche Regeln dort gelten. Vizebürgermeisterin Helga Reisenauer, SPÖ, erzählt: „Es haben sich viele Eltern mit dem Wunsch an die Gemeinde gewandt, dass es notwendig sei, in der Gemeinde einen Treffpunkt für die Jugend zu schaffen. Dazu wollten wir auch Profis einladen, die die jungen Leute betreuen und ihnen Helfen, ihre Wünsche in die Praxis umzusetzen.“

Gekommen waren daher Jugendbetreuer von der Mobilen Jugendarbeit (Moja) auf die Wiese hinter dem Pfarrstadl, die darüber hinaus an diversen Hotspots im Ort unterwegs sind, wie etwa dem Bahnhof, um die Jugendlichen nach ihren Wünschen und Vorstellungen zu befragen. Am Freitagnachmittag mit dabei war auch Jugendbetreuer Raphi, der in der Ganztagesvolksschule arbeitet, er wird die jungen Leute in der ehemaligen Poststelle in ihrem zukünftigen Jugendtreff unterstützen.

Einziger Wermutstropfen: Es war lediglich eine sehr überschaubare Zahl an Jugendlichen gekommen, obwohl auch deren Eltern eingeladen gewesen wären.

Die Hauptlast der Organisation hatte Sozialgemeinderätin Anika Zehner, SPÖ, übernommen. Vonseiten der ÖVP half Gemeinderätin Sandra Gerber-Stepancik. Der Jugendclub soll in einem ersten Schritt donnerstags und freitags von 18 bis 22 Uhr über die Bühne gehen.

Jugendliche, die mithelfen wollen, die Räume nach eigenen Entwürfen zu adaptieren und die sich aktiv einbringen wollen, sind herzlich willkommen. Der Club ist für Jugendliche von 14 bis 18 Jahre gedacht.