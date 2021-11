Pumptrack in Brunn am Gebirge eröffnet

Sportlandesrat Jochen Danninger, ÖVP, und Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, eröffneten die neue Pumptrack-Anlage der Marktgemeinde Brunn am Gebirge. Am Gelände des Freizeitparks (angrenzend an den Golfplatz zwischen Bahnstraße und Rennweg) entstand eine multifunktionelle Sportstätte, die mit allen möglichen Rollsportgeräten wie Rädern oder Skateboards befahren werden kann und in einen Fünf-Zonen-Bereich eingeteilt ist.