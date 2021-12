Für Weiss geht ein Seuchenjahr zu Ende

Pleiten, Pech und Pannen: So lässt sich das Jahr 2021 aus Sicht von Profi-Triathlet Michael Weiss recht einfach zusammenfassen. Dem mehrfachen Ironman-Champion gelang heuer nicht viel, die Spitzenplätze blieben bei den wichtigen Rennen zumeist verwehrt. Zuletzt musste der Gumpoldskirchner den Ironman Cozumel sogar abbrechen.

Die Gesundheit machte einen Strich durch die Rechnung – wie so oft in diesem Jahr. Ein Sturz vor dem Ironman-Austria, eine Schulterverletzung zu Beginn der Saison, eine starke Reaktion des Körpers auf die zweite Corona-Impfung sowie mehrere Krankenstände: Weiss war heuer vom Pech verfolgt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Das ist für junge Athleten vielleicht einfacher, für mich, der seit 20 Jahren ein gewisses Rad gewöhnt ist, fällt das schwerer“ Michael Weiss

Nicht nur deshalb kam der 40-Jährige nie in einen Rhythmus, das Rennjahr war weiterhin geprägt von Corona. „Das ist für junge Athleten vielleicht einfacher, für mich, der seit 20 Jahren ein gewisses Rad gewöhnt ist, fällt das schwerer“, erklärt Weiss. Wiederum wurde die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii verschoben. Zunächst in das Frühjahr, dann disponierte der Veranstalter überhaupt komplett um. Die Weltmeisterschaft wird nun am 7. Mai 2022 in St. George statt in Kona stattfinden. Es ist einer der Gründe, warum Weiss trotz der Seuchensaison topmotiviert Richtung 2022 blickt.

„In St. George habe ich als Rookie meinen ersten Ironman gewonnen. Ich war dort platzierungsmäßig immer erfolgreich, es liegt mir offenbar“, blickt der zweifache Papa voller Vorfreude Richtung WM.

Der Routinier gesteht allerdings ein, dass 2021 kein leichtes Jahr war. „Ich will nicht sagen, dass ich ein Motivationsproblem hatte. Aber man hat sich schon die Sinnfrage gestellt“, meint Weiss.

„Ich will nicht sagen, dass ich ein Motivationsproblem hatte. Aber man hat sich schon die Sinnfrage gestellt.“ Michael Weiss, über die schwere Saison 2021

Im Jänner feiert Weiss seinen 41. Geburtstag, natürlich befasse er sich mit dem Thema Karriereende. „Ich kann nicht sagen ob es in einem, zwei oder drei Jahren ist. Ich bin nicht der Freund davon zu sagen, nach diesem Rennen oder an jenem Tag höre ich auf“, ist dieses für Weiss aber noch nicht in Reichweite. Cozumel, wo Weiss aus gesundheitlicher Vorsicht w.o. gab (bis kurz vor dem Rennen musste Weiss noch Antibiotika einnehmen, Anm.), habe ihm auch Positives offenbart.

„Ich wäre dort ohne die gesundheitlichen Probleme im schlechtesten Fall Zweiter oder Dritter geworden“ Michael Weiss

„Ich wäre dort ohne die gesundheitlichen Probleme im schlechtesten Fall Zweiter oder Dritter geworden“, erklärt Weiss, „wenn ich auf 100 Prozent bin, kann ich noch immer in der Weltspitze mitmischen. Wenn nicht, dann habe ich keine Chance auf Top-Plätze. Aber so soll Spitzensport ja auch sein.“ Den ersten Wettkampf 2022 bestreitet Weiss am 19. März auf Lanzarote. Die Ironman-WM in St. George ist im Kalender dick angestrichen, der Fokus liegt ganz klar auf dem Großevent.

Dafür wird sich der Profi auch intensiv in mehreren Trainingslagern vorbereiten. Unter anderem in Colorado Springs, wo sich Weiss kürzlich im Active Release Technik-Bereich weiterbildete.

„Da habe ich mein Rezept, auf das ich zurückgreifen kann.“ Michael Weiss

Colorado war lange Zeit auch der Lebensmittelpunkt des österreichischen Ironman-Aushängeschildes, etwa zu jener Zeit, als Weiss seinen ersten Ironman gewann. Ein gutes Omen, ist sich Weiss sicher: „Da habe ich mein Rezept, auf das ich zurückgreifen kann.“ Ein Spitzenplatz oder gar der Titel auf der Strecke, wo alles begann: Für Weiss würde sich der Kreis schließen, wie er selbst sagt. Es wäre wohl der perfekte Abschluss einer sehr erfolgreichen Karriere.