Sportlicher Chirurg aus Perchtoldsdorf krönt sich zum Europameister

Andreas Kröner (49) war immer schon sportlich. Tennis, Surfen waren nur einige der sportlichen Leidenschaften des Perchtoldsdorfers. Als Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie sowie Facharzt für Sportorthopädie ist es de facto aufgelegt, dass Kröner seit 2001 als Teamarzt des Österreichischen Leichtathletikverbandes fungiert (EM, WM und Olympischen Spiele) und seit 2010 auch die Judoka medizinisch betreut.

Vor einigen Jahren hat Kröner den Berglauf für sich entdeckt und prompt einen Bewerb gewonnen. „Darauf hin hat mich ein Freund herausgefordert. Der nächste Schritt ist der Triathlon, hat er gemeint.“ Gesagt, getan. „Ich habe eigentlich zum Spaß zugesagt, wollte mir dann aber keine Blöße geben“, erinnert sich Kröner.

Laufen war nicht das Problem, auch das Ausdauer-Radfahren nicht so sehr. Dafür aber das Schwimmen: „Nach wenigen Tempi bin ich anfangs verhungert“, erinnert sich Kröner. Gar nicht zu denken an die fast vier Kilometer im Wasser. „Also hab ich mir einen Trainer genommen. Jetzt halte ich zwei Stunden durch.“

9-Stunden-Marke unterboten

2019 das erste große Ausrufezeichen in Kröners Triathlon-Karriere: der Staatsmeistertitel in der betreffenden Altersklasse – verbunden mit der Qualifikation für den Ironman in Hawaii. Ein Todesfall in der Familie verhinderte damals die Teilnahme. Jetzt hat sich Kröner sportlich die Krone aufgesetzt: Europameister in seiner Altersklasse (45- bis 49-Jährige). Für 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km (Marathon)-Laufen knackte er in Hamburg sogar die 9-Stunden-Marke: 8 Stunden 47 Minuten. Was diese Leistung in ihrer Bewertung noch einmal steigert: In allen Bewerben waren 2.044 Teilnehmer am Start, davon in Kröners Kategorie immerhin 340. Gesamt gesehen inklusive aller Profis wurde der Perchtoldsdorfer 51.

Der Chirurg trainiert fleißig für weitere Erfolge: Fast täglich läuft er die etwa 7 Kilometer von Perchtoldsdorf in die Ordi in den 13. Bezirk nahe dem ORF-Zentrum. Und retour.