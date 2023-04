Bezirk Mödling: „Wenn's nicht bald regnet, schaut's schlecht aus“

Für Landwirt und Bezirksbauernkammer-Obmann Johann Tröber ist die aktuelle Trockenheit ein „brisantes Thema“. Wichtig für die Landwirte ist das Wetter über das gesamte Jahr. „Uns fehlt die Winterfeuchtigkeit und jetzt im Frühjahr, wenn wir die Bodenvorbereitung machen, staubt es nur, weil es viel zu trocken ist. Es gibt kein Wachstum und Anbau ist auch nicht möglich. Wenn es nicht bald regnet, dann schaut es schlecht aus“, beschreibt Tröber die Lage.

Seit vielen Jahren beobachtet er, wie sich der Niederschlag in der Region entwickelt: „Jedes Jahr haben wir wieder das Problem. Aber voriges Jahr war es noch besser als heuer. Da war im Unterboden ein bisschen mehr Wasser und die Pflanzen konnten aus den Reserven ziehen, aber das fehlt jetzt komplett.“ Hinzu kommen der starke Wind und die überdurchschnittliche Wärme im März, die dafür sorgten, dass die Pflanzen mehr Wasser verdunsten und der Wasserbedarf weiter steigt. Besonders gefährdet sind die Kulturen, die jetzt im Frühjahr angesät werden. „Sie haben ein ganz schwaches Wurzelsystem und liegen teilweise einfach in dieser staubigen Oberschicht. Diese Pflanzen brauchen dringend Feuchtigkeit zum Keimen“, erklärt Tröber.

Wintergetreide und neue Kreuzungen als Lösungsansätze

Um gegen die Trockenheit vorzugehen, setzen viele Bauern auf Wintergetreide, wie Weizen und Roggen: „Die Chance ist besser, dass im Herbst doch ein bisschen Regen ist, damit ein Pflanzenbestand etabliert ist. Dieses Getreide, das schon seit Oktober am Feld ist, hat jetzt schon ein verzweigtes Wurzelsystem und hat mehr Möglichkeiten, Wasser zu ziehen.“ Auch in der Pflanzenzüchtung arbeite man daran, Getreidearten so weiterzuentwickeln, dass sie winterfest sind.

„Wir befinden uns in einer Umbruchphase“

Auch im Weinbau wird Trockenheit immer mehr zum Thema. „Die Weinrebe ist prinzipiell ein Tiefwurzler und holt sich Wasser aus den tieferen Schichten. Aber wenn so trockene Winter sind wie die letzten, dann reicht das auch für die Rebe nicht“, erklärt Winzer Klaus Straitz aus Gumpoldskirchen. Das kann sich negativ auf die Weinqualität auswirken. Gemeinsam mit Traiskirchen und Pfaffstätten wurde deshalb vor vielen Jahren eine Bewässerungsgenossenschaft gegründet, die bei der Wasserversorgung der Weinreben hilft: „So können wir im Sommer gezielt Wasser geben, wenn es notwendig ist. Das wird immer wertvoller, weil es eine Art Versicherung ist, wenn die Niederschläge wirklich ausbleiben.“

Auf lange Sicht werde sich die Weinlandschaft in Österreich verändern, vermutet Straitz. „Die Rebe ist eine mehrjährige Pflanze. Man muss weit in die Zukunft blicken, um zu entscheiden, welche Sorte angepflanzt werden soll. Wir befinden uns da gerade in einer Umbruchphase.“

