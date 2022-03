Landwirtschaft leidet im Bezirk Mödling: Böden brauchen Wasser

Werbung

Der Feuchtigkeitsmangel hat bereits im Winter begonnen – ohne Schneedecke keine feuchte Schicht, die den Boden bedeckt und Nässe spendet. Und auch der Februar und März zeichneten sich vor allem dadurch ausbleibenden Regen aus. Für Johann Tröber, Obmann der Bezirksbauernkammer Mödling und Landwirt aus Vösendorf, ist die aktuelle Trockenheit ein akutes Problem: „Das, was im Frühjahr bisher gesät wurde, geht nicht auf. Es ist einfach zu wenig Feuchtigkeit zum Keimen da.“

Sommergetreide wie Hartweizen liege derzeit „noch tot im Boden“. Die nächsten Wochen sind nun entscheidend: „Im Moment sieht es sehr schlecht aus. Wenn es nicht bald regnet, sind auch die Winterkulturen betroffen, also jene Getreidearten, die bereits im Herbst ausgesät wurden. Die stehen jetzt da, aber es gibt kein Wachstum. Es geht einfach nichts weiter.“

Nur leichter Regen ist kontraproduktiv

Fällt nur etwas Regen, kann dies unter Umständen kontraproduktiv sein, weiß Tröber: „Wird ein Korn nur leicht feucht, beginnt es eventuell zu keimen. Kommt dann aber kein Wasser mehr nach, kann es passieren, dass der Keimling ganz abstirbt.“ Künstliche Bewässerung hängt vom Standort ab und ist auch dann nur bedingt eine Lösung: „Bei den aktuellen Dieselpreisen ist die Frage, ab wann sich die künstliche Bewässerung rentiert. Der Ukrainekrieg und die Trockenheit spielen sich gerade gegenseitig in die Hände.“

Die Winzer wie Christian Schabl, Kammerobmann-Stellvertreter aus Gumpoldskirchen, bleiben derzeit noch entspannt. „Weinreben bedienen sich vom Grundwasser und sind nicht so abhängig von Oberflächenwasser. Für uns ist die Trockenheit keine Gefahr, solange der Austrieb noch nicht passiert. Im April, wenn die Knospen quellen und das Wasser in die Stöcke geht, dann sollte aber der Regen kommen. Langfristig ist also auch der Wein betroffen.“ Eine überbetriebliche Bewässerungsanlage in Gumpoldskirchen soll Abhilfe schaffen, sollte der Regen auch dann noch ausbleiben. Doch es geht nicht nur um die Versorgung der Menschen. Hannes Schabbauer, Kammernobmann-Stellvertreter, führt in Laab im Walde den Annahof als Bio-Betrieb und hat Rinder im Stall stehen.

„Die Landwirte, die auf Heu angewiesen sind, um ihre Kühe zu füttern, werden ein Problem haben, wenn die Wiesen nicht bald zu wachsen beginnen. Eigentlich sollten wir schon in zwei Monaten mähen, aber die Wiesen sind so ausgetrocknet wie normalerweise im August.“ Im schlimmsten Fall kann es sogar dazu kommen, dass Tiere sogar verkauft werden müssen, weil nicht genug Futter da ist. „Wenn nicht demnächst Regen kommt, dann kann das auch nicht mehr aufgeholt werden, dann sind die Jahreserträge gelaufen,“ schildert Schabbauer.

Wienerwald ist generell arm an Wasser

Künstliche Bewässerung ist im Wienerwald besonders schwierig: „Wir haben dafür einfach zu wenig Wasser. Der Wienerwald ist immer schon trocken, aber wenn es so weitergeht, könnte es darauf hinauslaufen, dass man neu errechnen muss, wie viele Rinder man pro Fläche versorgen kann.“ Für Schabbauer bedeutet das Arbeiten mit der Natur, sich immer wieder anpassen zu müssen: „Wir Bauern haben die Werkstatt unter freiem Himmel. Und wenn du in der Natur arbeitest, dann musst du dich darauf einstellen. Irgendwann wird der Regen wieder kommen.“ Für Karin Feichtinger, Obfrau des Bezirksbauernbunds Mödling aus Münchendorf, ist die Trockenheit „ein Zeichen, dass der Klimawandel längst bei uns angekommen ist. Von Jahr zu Jahr wird das Arbeiten mit der Natur komplizierter. Durch die Trockenheit stehen die Ergebnisse in den Sternen. Jedes Mal, wenn der Boden bearbeitet wird, wird ihm Feuchtigkeit entzogen. Deshalb müssen wir ganz exakt arbeiten, damit nicht noch das letzte Bisschen verloren geht. Das ist sehr schwierig“.

Neue Züchtungen als Chance

Langfristig sieht Feichtinger durchaus eine Chance in neuen Züchtungen, die vor allem mit weniger Wasser auskommen. „Pflanzen wie Mais oder Sonnenblumen schaffen es durch extreme Hitze und Trockenheit. Das bewundere ich, die Natur kann sehr hartnäckig sein. Deshalb glaube ich, es ist die Zukunft, dass weiterzuentwickeln und Pflanzenarten zu züchten, die nicht so viel Wasser brauchen.“ Auch der Biosphärenpark Wienerwald leidet unter dem Regenmangel.

Direktor Andreas Weiss malt aber noch nicht den Teufel an die Wand: „Die jetzige Situation ist natürlich eine Herausforderung. Es gibt Vor- und Nachteile für die Forstwirtschaft. Da die Böden nicht mehr im Winter frieren, verschiebt sich auch die Erntezeit, die früher ausschließlich im Winter stattgefunden hat. Für das Gesamtökosystem ist das ein Riesennachteil. Viele ältere Buchen kommen in Stress, weil sie zuwenig Wasser haben. Eichen halten die Trockenheit besser aus. Der Vorteil des Wienerwaldes ist, dass er ein Laubmischwald ist mit vielen Pflanzen, die anpassungsfähig sind“.

