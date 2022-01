Mödlinger Sternsinger weichen in die Kutsche aus

Im Vorjahr waren die Sternsinger trotz harten Lockdowns, ohne Impfungen und Testmöglichkeiten von Haus zu Haus unterwegs, um die Weihnachtsbotschaft zu verbreiten. Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten werde auch heuer gewährleistet sein, versprechen die Organisatoren. Unter anderem greift man auf ein Hygienekonzept zurück und setzt auf nicht alltägliche Lösungen.

Berndt Schüller freut sich auf die Dreikönigs-Aktion der neuen Art in der Mödlinger St. Othmar-Pfarre: „Unser neuer Pfarrer Adolf Valenta hat das, was er im Vorjahr in Brunn am Gebirge gemacht hat, nach Mödling mitgenommen. Am 6. Jänner ab 14 Uhr werden Sternsinger in der Kutsche unterwegs sein.“ Um 14.15 Uhr ist ein Halt am Schrannenplatz geplant, ehe es entlang einer Route weitergehen wird.

Es wird keine Hausbesuche geben, am 8. Jänner werden Gruppen unter anderem in belebten Regionen wie der Fußgängerzone und der Hauptstraße unterwegs sein.

Pastoralassistentin Alexandra Kommer aus der Mödlinger Herz-Jesu-Pfarre bestätigt: „Ja, auch bei uns werden die Sternsinger aktiv sein“. Bis Mittwoch werden sie im Pfarrgebiet von Haus zu Haus gehen, ihre Sprüche aufsagen und dazu singen, am „6. Jänner um 9.30 Uhr feiern wir eine Festmesse mit unseren Sternsingern in der Kirche. Es werden ungefähr 15 Kinder und – zu unserer großen Freude – fünf Jugendliche unterwegs sein“.

In Perchtoldsdorf sind bis heute, Mittwoch, nicht weniger 17 Gruppen unterwegs. Die Personen treffen einander nicht im Pfarrheim, sondern bei den Begleitern. Diese haben sich entsprechende Routen ausgesucht, die auch wieder bei den Begleitern enden.