Tumult bei Spielerausgang Zwei Anzeigen und Southgate-Besuch bei Iran-Testspiel in NÖ

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Proteste außerhalb des Stadions südlich von Wien Foto: APA/AFP

N ach dem Aufeinandertreffen des Iran und Senegal in einem Fußball-Test-Länderspiel in Maria Enzersdorf am Dienstag hat es zwei Anzeigen gegeben. Hintergrund war laut Polizeiangaben ein Tumult beim Spielerausgang bzw. der Ausfahrt. Eine Kundgebung gegen Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini war zuvor ruhig verlaufen. Auch England-Teamchef Gareth Southgate wollte das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit sehen.