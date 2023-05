Empfang für die Cheer-Weltmeisterinnen

Bereits im vergangenen Jahr durfte der Turnverein Perchtoldsdorf (TVP) eine Weltmeisterin in seinem Cheer-Team bejubeln. Katharina Schambron war mit dem Team Austria in der Kategorie „Senior All Girl Elite“, der zweithöchsten Kategorie, in Orlando erfolgreich. Ihr folgen nun sieben weitere Athletinnen des TVP in den Kategorien „Youth All Girl“ und „Junior All Girl“. Darunter auch die 18-jährige Chayenne Höllmüller, Athletin der Team Austria Juniors und Headcoach der TVP Supernova.

„Ganz realisiert habe ich es noch immer nicht“, sagt die Weltmeisterin im NÖN-Interview. Die Zeit in Orlando wird der Cheerleaderin für immer in Erinnerung bleiben. „Wir konnten bei den unmittelbaren Vorbereitungen in Cheer-Hallen ganz großer Teams der USA trainieren. Das war ein unbeschreibliches Gefühl“. Insgesamt rund 200 Personen des bisher größten Team Austria, bestehend aus vier Teams aus dem Bereich Cheerleading, vier Teams aus dem Bereich Performance Cheer, sowie Betreuer, Coaches, Physiotherapeuten und Athleten, waren in Orlando mit dabei. Darunter auch Sonja Leutgeb, selbst ehemalige Cheerleaderin des TVP, langjähriger Cheer-Choach und Physiotherapeutin des Team Austria.

„Bestimmt nicht das letzte Mal in Orlando“

Höllmüller erinnert sich: „Kurz vor unserer Performance am Finaltag ist mir und auch den anderen bewusst geworden, dass es unsere letzte Chance ist, der Welt zu zeigen, wofür wir seit September monatelang trainieren - dann ist das Projekt ‚Team Austria‘ auch schon wieder vorbei“. Nach grandiosen Performances der beiden Teams fiel den Athletinnen ein Stein vom Herzen. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben alle geweint und haben uns umarmt. Ich bin auch so stolz auf meine beiden Mädels, die ich als Headcoach der TVP Supernova trainiere und die mit dem Youth-Team nun auch Weltmeisterinnen geworden sind“, betont Höllmüller, die mittlerweile schon auf eine 10-jährige Cheer-Karriere zurückblicken kann. Eins ist für sie klar: „Ich war bestimmt nicht das letzte Mal in Orlando“.

Katharina Schambron war mit zwei weiteren TVP-Athletinnen erneut vertreten. Dieses Mal in der Königsklasse, der Senior All Girl Premiere. Sie erreichten in einer Kategorie mit besonders starken Teams den tollen sechsten Platz für Österreich. Nunmehr gab es einen Überraschungs-Empfang für die TVP-Athletinnen. Obfrau Elisabeth Bartl „und auch alle anderen Mitglieder sind wahnsinnig stolz auf unsere Mädchen. Es ist so schön zu sehen, dass Cheerleading, das ja erst dieses Jahr als offizielle Sportart durch Sport Austria anerkannt wurde, nun auch von Österreich als solche Anerkennung erlangt“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.