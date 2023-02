Perchtoldsdorf: Greißler bleibt am Marienplatz

Nach acht Jahren schloss „Uschis Greißlerei“ Ende Dezember die Pforten am Marienplatz. Über Vermittlung von Gemeinderat Alexander Nowotny, ÖVP, konnte mit dem „Sonnen Greißler“ Christoph Boisits innerhalb kürzester Zeit ein Nachfolger gefunden und damit der Fortbestand der Nahversorgung im Ortsteil Aspetten gesichert werden. Der aus Güssing stammende junge Unternehmer kennt Perchtoldsdorf seit zwei Jahren, wo er beim Wochenmarkt auf dem Marktplatz einen eigenen Stand betrieb.

Mit dem Geschäft erfüllte sich Boisits einen lang gehegten Traum, wohnt er doch seit einiger Zeit mit seiner Gefährtin gleich um die Ecke in der Aspettensiedlung und erreicht seinen neuen Arbeitsplatz in wenigen Minuten. Neben den gewohnten Angeboten seiner Vorgängerin bietet er auch qualitativ hochwertige diverse ländliche Produkte und Weine wie den Uhudler, die direkt von landwirtschaftlichen Betrieben kommen, an. Für die Kinder der nahen Volksschule gibt es „preislich günstige Angebote“, für Erwachsene bleiben die acht Sitzplätze im Lokal, im Sommer kommt die Terrasse dazu. Unterstützung fürs Geschäft gibt’s von Mama Judith.

