ÖVP-Spitzenkandidatin Bernadette Schöny will in ihrer Heimatgemeinde Kaltenleutgeben mit den Grünen koalieren und mit 27 Jahren jüngste Bürgermeisterin Österreichs werden. Wie das gelingen soll, lest ihr in der aktuellen Print-Ausgabe der NÖN Mödling.

Mehr dazu