Ein 52-Jährige aus dem Bezirk Baden musste vor wenigen Tagen an einer Kreuzung in Vösendorf stark abbremsen, nachdem der Lenker eines Klein-Lkw den Nachrang missachtet hatte. Der Biker stürzte, wurde vom Hinterrad des Kleinlasters erfasst und erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Diese schrecklichen Vorfälle gehören im Bezirk Mödling zum Glück nicht zur Tagesordnung, spricht Bezirkspolizeikommandantin Waltraud Haselbacher aus Erfahrung. „Wir haben keine Unfallhäufungspunkte mit Bikern und auch keine markanten Raserstrecken.“ Im Großen und Ganzen würden Motorradfahrer vor allem durch überhöhte Geschwindigkeit auffallen.

Radfahrer und Scooter – auch mit E-Antrieb – würden wiederum durch das Negieren des Rotlichts und das Fahren am Gehsteig zur exekutiven Kontrolle gebeten werden. In diesem Zusammenhang verweist Haselbacher auf die vor Jahren ins Leben gerufene Polizeifahrrad-Gruppe. Die sei „sehr erfolgreich unterwegs, wir konnten nunmehr von zwei auf vier Fahrräder aufstocken“.

Lockdown wirkte sich auf Unfallzahlen aus

Primarius Thomas Klestil, Abteilungsvorstand „Orthopädie und Traumatologie“ im Landesklinikum Baden-Mödling kümmert sich gemeinsam mit seinem Team um die Unfallopfer: „Besonders häufig sind Verletzungen der unteren Extremitäten, aber auch Kombinationsverletzungen aller Körperregionen. Die Verletzungsmuster bei Lenkern von einspurigen Fahrzeugen sind schwerer als bei Verkehrsteilnehmern in geschlossenen Fahrzeugen.“

Und es sei deutlich zu merken, dass sich die Lockdowns auf die Unfallzahlen ausgewirkt haben: „Während der Lockdowns waren weniger Unfälle zu verzeichnen. Die Anzahl verletzter Zweiradfahrerinnen und Zweiradfahrer steigt derzeit wieder an.“