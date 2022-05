Spuren der Geschichte: Malerin Marie Louise von Motesiczky

Werbung

Wo jetzt Kinder auf dem Ballspielplatz toben, stand einst im SOS-Kinderdorf die Villa Todesco, Sommerwohnsitz der Familien von Lieben beziehungsweise von Motesiczky und Elternhaus der Malerin Marie Louise von Motesiczky und ihres Bruders Karl.

1938 emigrierte die Künstlerin mit ihrer Mutter nach London, Karl blieb hier, verhalf unzähligen Menschen zur Flucht und kam letztendlich in Auschwitz ums Leben. 1956 kaufte Hermann Gmeiner das Anwesen und errichtete das SOS-Kinderdorf. Der Nachlass der Malerin, unzählige Bilder und persönliche Aufzeichnungen gingen an den Marie-Louise von Motesiczky Charitable Trust, das Archiv an die Tate Gallery in London. Dort recherchierte die Hinterbrühlerin und NÖN-Journalistin Gaby Schätzle-Edelbauer im Jahr 2020: „Ich konnte in der Tate Gallery in wertvolle persönliche Aufzeichnungen der Künstlerin Einsicht nehmen und Kontakte zum Trust knüpfen.“

Schon lange hegte die Leiterin des Trusts, Frances Carey, den Wunsch, die Heimat von Marie Louise kennenzulernen. Am 14. und 15. Mai war es dann soweit. In Begleitung von Sean Rainbird, Direktor der Irish National Gallery in Dublin stattete sie dem SOS-Kinderdorf, in Begleitung von Ortschef Erich Moser, ÖVP, und Gaby Schätzle-Edelbauer am Samstagnachmittag einen Besuch ab.

„Nicht nur ein informativer, sondern auch ein berührender Besuch“

Seitens des Kinderdorfes informierte Sabine Mlynár kompetent über dessen Arbeit. Sie ermöglichte der Delegation auch das heutige Föhrenhaus, damals Schweitzerhaus, zu besichtigen, in dem Karl von Motesiczky in den Anfängen der Kriegsjahre wohnte und Menschen eine Zuflucht bot bzw. zur Flucht verhalf.

Am Sonntag besuchte man einige Orte, an denen Marie Louise gemalt oder fotografiert hatte, unter anderem die Hinterbrühler Parkstraße, die Klausen, die Mödlinger Innenstadt und schließlich das Museum. Hier lud Christian Matzner zu einer Führung, er informierte profund und eloquent über das jüdische Mödling in und vor den Kriegsjahren. „Nicht nur ein informativer, sondern auch ein berührender Besuch“, so das Resümee der Gäste.

