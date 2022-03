Burg Perchtoldsdorf: Beste Unterhaltung für den guten Zweck

Andreas Rottensteiner aus Perchtoldsdorf holt nahezu wöchentlich Top-Acts des Landes in die Burg Perchtoldsdorf oder ins BRUNO in Brunn am Gebirge. Angesichts der schrecklichen Ereignisse hat "Rotti" seine Kontakte spielen lassen, um einen Benefizabend zugunsten der Caritas-Ukraine-Hilfe auf die Beine zu stellen.

Lesezeit: 2 Min RM Red. Mödling