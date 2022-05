Münchendorfer Pfarrhof ist vorerst neue Heimat

Werbung

„Wir hatten ein ganz normales Leben, so wie die in Menschen in Österreich auch. Wir waren Skifahren in den ukrainischen Bergen und fuhren im Sommer auf Urlaub“, erzählt Nataliia Kononchuk, deren Leben sich mit dem Einmarsch Putins mit einem Schlag änderte.

Der erste Gedanke von Nataliia war, „Zuflucht zu finden“. Dass das Pfarrheim in Münchendorf jener Zufluchtsort werden würde, war zu Beginn noch nicht abzusehen. Den Stein ins Rollen brachte eine Ukrainerin, die seit zehn Monaten in Münchendorf lebt: Naraliia Budilovska: „Ich habe in der Ukraine für den REWE-Konzern gearbeitet, doch dann wurde das Unternehmen verkauft. Ich hatte jedoch von REWE International das Angebot, in Wiener Neudorf zu arbeiten.“ Sie hat das Angebot angenommen, seit Kriegsbeginn hilft sie ihren Landsleuten, in Münchendorf Quartiere zu finden. „Ich habe Immobilienmakler Stephan Sziveli gefragt, ob er eine Wohnung für aus der Ukraine geflüchtete Frauen und Kinder weiß. Über ihn bin ich in Kontakt mit seinen Eltern kommen, Brigitte Sziveli ist ja die gute Seele der Pfarre.“

„Zuerst waren wir in Polen in einem Hotel untergebracht, gemeinsam mit vielen anderen ukrainischen Flüchtlingen. Ein Bekannter meines Vaters hat uns mit dem Auto nach Österreich gebracht.“

Nataliia Kononchuk

Am 1. März traf Nataliia Kononchuk mit ihren beiden Töchtern in Österreich ein. „Zuerst waren wir in Polen in einem Hotel untergebracht, gemeinsam mit vielen anderen ukrainischen Flüchtlingen. Ein Bekannter meines Vaters hat uns mit dem Auto nach Österreich gebracht.“ Ihr Vater ist erst 58, er musste so wie ihr Mann in der Ukraine bleiben. Mittlerweile wohnen in Münchendorf 39 Menschen aus der Ukraine, darunter 14 Kinder, bei sechs verschiedenen Unterkunftsgebern.

Kononchuk nutzt das Internet, um online mit ihren Schülern Kontakt zu halten und zu unterrichten. Auch Budilovskas Mann ist in der Ukraine geblieben. Ihre Tochter ist bei ihr in Münchendorf, die Eingewöhnungsphase „war schwer. Sie hat eine Woche geweint und hat gesagt, sie will zurück zum Papa in die Ukraine. Doch dann hat sie begonnen, das Gymnasium in Guntramsdorf zu besuchen. Jetzt sind schon einige Schüler aus der Ukraine dort, sie hat sogar ein Mädchen getroffen, das an der gleichen Schule war wie sie, was für ein Zufall“. Kein Zufall ist es, dass sich die Pfarre intensiv um die Geflüchteten kümmert.

Vom Pfarrcafé bis zum Deutschkurs

Brigitte Sziveli merkt an: „Wir haben auch einen Deutschkurs organisiert und bemühen uns sehr, dass wir den Geflüchteten die Zeit in Münchendorf so gut und schön wie möglich gestalten können.“ Der Einsatz der Pfarr-Caritas ist auch Caritas-Geschäftsführer Klaus Schwertner nicht verborgen geblieben. Am Montag besuchte er die Pfarre Münchendorf, um sich selbst ein Bild von dem karitativen Engagement zu machen.

Budilovska möchte „allen Menschen aus Österreich, die den Menschen aus der Ukraine so geholfen haben, Danke sagen und sie in meine Heimat einladen, um ihnen zeigen, wie schön die Ukraine ist“. Ein Angebot, auf das die Münchendorfer hoffentlich zurückkommen werden.

