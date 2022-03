Gießhübler Friedensinitiative: Durch Worte überzeugen

Hannes Weninger ist auch in seiner Funktion als SPÖ-Europasprecher überzeugt: "Neben humanitärer Hilfe braucht die Ukraine auch breite politische Unterstützung. Aus diesem Grund werden sozialdemokratische Bürgermeister, Kommunalpolitiker und EU-Gemeinderäte jeden Tag Friedensappelle an ihre russischen Amtskollegen richten", erklärt der Gießhübler seine Initiative.

„Diplomatie findet nicht nur im Kreml und im Weißen Haus, sondern auch in den Städten und Gemeinden statt.“ In Briefen und Mails an russische Amtskollegen wird das sofortige Ende des Krieges in der Ukraine gefordert: „Krieg und Leid sind das Letzte, was euer Volk, unser Volk und das Volk der Ukraine brauchen“, lautet die Botschaft.

„Wir wollen als Österreicher klare Kante zeigen und unsere europäischen Kontakte für einen breiten Friedensappell nach Russland nützen.“ In Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Regionen in der EU gibt es bereits Textvorschläge in Deutsch, Englisch, Russisch und die Kontaktadressen, die zur Verfügung gestellt werden können.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden