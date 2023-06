„Hilfe mit Herz“ in Guntramsdorf: Ein Fest für die Spender

Michael und Natalyia Kammerer feierten das einjährige Jubiläum ihres Vereins „Hilfe mit Herz“ mit einem großen Fest für Spender und Unterstützer. Kammerer will sich damit für die tolle Unterstützung vieler treuer Helfer bedanken und tischte den 70 Gästen ein Buffet mit kulinarischen Spezialitäten und Wein aus der Ukraine und Österreich auf: „Einige Helfer, die in der Ukraine unsere Waren verteilen, sind auch gekommen und haben vor Ort geholfen, ukrainische Speisen zu kochen. Alle wollten Kohlrouladen, Pilzsuppe, Maisbrot und marinierte Steinpilze kosten, das österreichische Essen ist übriggeblieben.“

Gekommen sind auch der ukrainische Botschafter in Österreich Vasyl Khymynets, Bürgermeister Robert Weber und sein Vize Niki Brenner, beide SPÖ. Khymynets blieb zweieinhalb Stunden und bedankte sich bei Kammerer für die „großartige Unterstützung. Er war begeistert von unserer Initiative und hat betont, wie wichtig die Hilfe vor Ort ist“. Der Botschafter habe Kammerer mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass in den Krisenregionen der Ukraine aktuell vor allem Medikamente dringend gebraucht würden.

Medikamente und Wasser dringend gebraucht

In ihrer Firma HolZZone belädt die Familie Kammerer aktuell den 25. Lkw mit Hilfsgütern, die über Transkarpatien in die Krisenregionen der Westukraine gebracht werden. Die Luft zum Helfen geht dem Ehepaar „noch lange nicht aus: Nach den verheerenden Folgen des Staudamm-Anschlages sammeln wir jetzt extra viel Wasser, das ist für die Opfer der Flutkatastrophe überlebenswichtig. Auch Konserven und Hygieneartikel werden weiterhin an allen Ecken und Enden händeringend gebraucht.“